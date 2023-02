JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street mencatat penurunan paling dalam pada perdagangan Selasa. Seluruh indeks utama Wall Street anjlok di atas 2%.

Hal tersebut karena investor menafsirkan rebound dalam aktivitas bisnis AS di Februari yang berarti suku bunga harus tetap lebih tinggi untuk mengendalikan inflasi.

Melansir Reuters, Rabu (22/2/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 697,1 poin atau 2,06% menjadi 33.129,59. S&P 500 (.SPX) kehilangan 81,75 poin atau 2,00% menjadi 3.997,34 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 294,97 poin, atau 2,5%, menjadi 11.492,30.

Penurunan pasar saham terjadi setelah indeks S&P Global Purchasing Manufacturer's, mencerminkan aktivitas bisnis di Amerika Serikat kembali berekspansi untuk pertama kalinya dalam delapan bulan di Februari. Indeks Manufaktur AS 50,2, naik dari 46,8 di Januari.

Laporan tersebut menambah banyaknya data ekonomi yang telah melukiskan gambaran bahwa ekonomi terus bekerja dengan latar belakang beberapa kenaikan suku bunga bank sentral.

Dengan inflasi yang masih jauh dari target sebesar 2%, dan ekonomi mempertahankan sebagian besar kekuatannya, pelaku pasar telah merevisi ke atas. Di mana suku bunga dana Fed akan terus naik dari saat ini pada level 5,35%.

Sebenarnya, Bursa Saham AS memiliki awal yang baik di tahun ini setelah capaian tahunan terburuk dalam lebih dari satu dekade di 2022. Investor berharap siklus kenaikan suku bunga bank sentral mendekati akhir.

Adapun penurunan saham yang cukup dalam di perdagangan Selasa, seperti Tesla Inc (TSLA.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Microsoft Corp (MSFT.O) dan Google-parent Alphabet Inc (GOOGL.O) semuanya jatuh antara 2,1% dan 5,3%.

Di sisi lain, Home Depot Inc (HD.N) merosot 7,1% ke level terendah tiga bulan setelah rantai perbaikan rumah domestik No. 1 memperingatkan melemahnya permintaan dan mengeluarkan perkiraan laba masam untuk tahun 2023.

Saingan yang lebih kecil, Lowe's Cos Inc (LOW.N) turun 5,1% menjelang hasilnya minggu depan.