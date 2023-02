JAKARTA - MNC Sekuritas terus aktif memberikan edukasi di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan minat investasi serta menciptakan investor yang berkualitas di tanah air.

Salah satunya acara edukasi pada kalangan mahasiswa untuk meningkatkan minat investasi serta menciptakan investor yang berkualitas khususnya di UNIKA Atma Jaya.

BACA JUGA:MNC Sekuritas Beri Literasi Investasi di UNIKA Atma Jaya

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNIKA Atma Jaya, Christiana Fara Dharmastuti mengatakan bahwa materi yang diberikan oleh pihak MNC sangat penting bagi mahasiswa UNIKA Atma Jaya agar para mahasiswa tidak terjerat dengan pinjamam online.

"Kalau kita lihat dari perkembangan sekarang jangan sampai mahasiswa kita terlibat dalam pinjol, karena tidak mengetahui bagaimana caranya mengatur keungan," katanya dalam acara Fodim Iluni Discussion (FID) 2023 bertema “Entrepreneur vs Investor: Which One Must Go First” yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Diskusi Ilmiah UNIKA Atma Jaya pada Kamis (23/2/2023).

BACA JUGA:UNIKA Atma Jaya Antusias Sambut Edukasi Pasar Modal dari MNC Sekuritas

Pihaknya selalu konsen memberikan seminar maupun pendidikan kepada para mahasiswa terkait literasi keuangan.

Baca Juga: 4 Tips Menata Peralatan Masak yang Berantakan di Dapur

Follow Berita Okezone di Google News

Adapun pihaknya juga telah bekerjasama dengan MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia dengan program galeri digital investasi yang mana ini memberikan dampak positif baik bagi mahasiswa dalam literasi keuangan. "Oleh karenanya, mulai dari awal kita dorong untuk lebih tau atau peduli dengan investasi di masa muda," katanya. Sementara itu, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan pentingnya merencanakan keuangan sejak dini. Hal itu berguna terhadap keuangan dari para mahasiswa kedepannya. "Perencanaan keuangan dan investasi tentunya perlu dirancang dan diterapkan sejak dini. Hal itu juga untuk membangun agar keuangan mereka nantinya bisa grow," kata Susy.