JAKARTA - 5 CEO perempuan di perusahaan ternama Indonesia. Menjadi perempuan bukanlah penghalang untuk meniti karier hingga menjadi pucuk pimpinan perusahaan.

Di bawah kepimpinanan seorang perempuan, sejumlah perusahaan mencapai prestasi dan mengalami perkembangan pesat. Kesuksesan mereka membuktikan bahwa kaum perempuan tidak kalah hebat dari pria dalam memimpin perusahaan.

Dirangkum Okezone, Senin (6/3/2023), berikut 5 CEO perempuan di perusahaan ternama Indonesia.

1. Nicke Widyawati

Jabatan Direktur Utama Pertamina kini dipegang oleh perempuan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), Nicke Widyawati, sejak 2018. Semasa kuliah, ia pernah bekerja sebagai pegawai bank di Bank Duta cabang Bandung. Setelah itu, Nicke sempat bekerja di PT Rekayasa Industri hingga akhirnya bergabung dengan perusahaan BUMN.

Ia bergabung dengan Mega Eltra, BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan dan menjadi direktur utama perusahaan tersebut. Kemudian, ia pindah ke PLN dan menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis I pada 2014. Nicke juga menerima sebuah penghargaan “Women's Work of Female Grace” dari Indonesia Asia Institute pada 2013.

2. Atiek Nur Wahyuni

Saat ini, Atiek Nur Wahyuni menjabat sebagai CEO Trans Media sejak 2013. Sebelum menjadi CEO, Atiek mengawali kariernya sebagai Account Executive di PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 1989 hingga 1992. Perempuan lulusan Universitas Trisakti ini kemudian memperoleh peningkatan jabatan di perusahaan media tersebut hingga akhirnya ia bergabung dengan Trans TV.

Sejumlah jabatan strategis yang pernah ia duduki hingga sekarang adalah CEO Trans7 sejak 2008, CEO TransTV sejak 2012, Komisaris Utama CNN Indonesia sejak 2012, dan Komisaris Utama CNBC Indonesia sejak 2018. Berkat hasil kerja kerasnya sebagai pemimpin perusahaan, ia pun meraih penghargaan dalam Indonesia Best CEO Awards 2022. Tak hanya itu, Atiek juga pernah memperoleh penghargaan seperti Most Admired CEO in Television Sector 2017, Perempuan Bintang Awards 2018, dan Most Impactful Women Leaders 2019.

3. Dian Siswarini Pimpinan perusahaan perempuan selanjutnya adalah dari CEO PT XL Axiata Tbk, Dian Siswarini. Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1991. Untuk memperdalam kemampuannya di bidang bisnis, Dian telah mengikuti berbagai program eksekutif, salah satunya adalah Harvard Advanced Management Program, Harvard Business School di Amerika Serikat pada 2013. Dian Siswarini mengawali kariernya sebagai Radio Engineer di PT XL Axiata Tbk pada 1996. Ia banyak menghabiskan perjalanan kariernya di PT XL Axiata Tbk. Pada 2014, ia pernah menjabat sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer di perusahaan tersebut. Kariernya terus meningkat dengan diangkatnya Dian menjadi Wakil President Direktur PT XL Axiata Tbk periode 2014 hingga 2015. Berkat hasil kerja kerasnya, ia kemudian dipromosikan menjadi Presiden Direktur/CEO PT XL Axiata pada 2015. 4. Diajeng Lestari Diajeng Lestari adalah salah satu CEO muda sukses yang menginspirasi di Indonesia. Sebab, di usia 35 tahun, ia sukses mendirikan HijUp, sebuah startup busana muslim wanita. Saat ini, HijUp juga sudah merambah ke busana muslim pria dan berhasil mencakup lebih dari 70 brand busana muslim di website-nya. Diajeng Lestari mendirikan usahanya itu pada 2011 dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Ia sempat merasakan jenuh dengan pekerjaan yang digeluti sebelumnya. Perempuan lulusan Universitas Indonesia itu juga mengaku cukup kesulitan menemukan baju dan jilbab yang cocok untuk dikenakan dalam kesehariannya. Diajeng Lestari yakin, memperkenalkan HijUp ia dapat membuat brand fashion muslim di Indonesia menjadi lebih kuat. 5. Shinta Nurfauzia Shinta Nurfauzia merupakan CEO muda Indonesia sekaligus pendiri Lemonilo. Berawal dengan memproduksi mi instan sehat, kini Lemonilo membuat lebih banyak variasi produk. Selain itu, Lemonilo juga membuat produk perawatan kulit yang juga berasal dari bahan yang sehat. Mendapatkan pendidikan dasar di bidang hukum tidak menghalangi Shinta untuk terjun ke dunia usaha. Kesuksesan dengan Lemonilo membuktikannya. Saat ini, Lemonilo telah bekerja sama dengan UKM dari seluruh Indonesia untuk mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Berkat kerja keras Shinta, Lemonilo mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Selain dijual secara online, produknya juga dipasarkan di beberapa toko ritel di seluruh Indonesia.

