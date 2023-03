JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bertemu dengan eksekutif YouTube, Selasa 14 Maret 2023.

Pertemuan tersebut berjalan hangat dan membahas banyak hal termasuk publisher rights dan rencana kerja sama dengan MNC Group.

โ€œHaving guests from YouTube: Ms. Leslie Miller, VP of Government Affairs & Public Policy and Mr. Ajay Vidyasagar, Regional Director, Asia Pacific. Discussions regarding publisher rights and other cooperation between YouTube & MNC,โ€ ujar Hary sembari membagikan foto-foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (16/3/2023).

(fbn)

