JAKARTA - Erina Gudono istri dari Kaesang Pengarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo memang dikenal sebagai perempuan yang sangat berprestasi.

Bagaimana tidak? Selain aktif dalam menjalani pendidikannya, dirinya juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

Diketahui perempuan kelahiran 1996 itu, merupakan lulusan Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian, Erina melanjutkan pendidikan S2 nya di Columbia University, Master of Public Administration.

Setelah menempuh pendidikan, Erina memulai kariernya sebagai Project at Payment System Policy Department dan Assistant Manager Apprenticeship di Bank Indonesia pada tahun 2020.

Dikutip dari akun resmi Instagramnya @erinagudono, Minggu (2/4/2023) dirinya termasuk salah satu peserta yang berhasil lolos dalam Rekrutmen Program Pendidikan Calon Pegawai Muda atau PCPM yang diadakan Bank Indonesia pada saat itu. Lebih hebatnya lagi, Erina Gudono pun berhasil lolos di dua jalur penerimaan.

Saat ditanya Warganet, bagaimana cara untuk bisa bekerja di Bank Indonesia, Erina pun membagikan tipsnya melalui kolom tanya jawab Instagram pribadi miliknya.

“Mba Erina, dulu bisa kerja di BI gimana caranya ya mba? Pengen banget aku mbak,” tanya Warganet, dikutip melalui kolom pertanyaan di Instagram.

“Tipsnya cuma dua: Belajar yang rajin dan jadilah diri sendiri💖 Aku belajar masuk BI satu tahun lho, hamdalah lolos lewat jalur campus hiring PCPM,” ungkap Erina.

Kemudian dia juga mengaku, meski telah mengakhiri jabatannya di BI, beberapa kerabat di kantornya pun masih terus menjalin komunikasi baik dengannya.

“Walaupun aku pindah kantor, tapi temen-temen PCPM BI ku itu masih jadi temen-temen baikku, para senior, atasan & petinggi BI pun aku masih sangat respect dan look up to, karena aku banyak banget belajar darisana,” tambah Erina.

Sebagai Informasi, Erina lahir di Philadephia, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) 11 Desember 1996 dan pernah menjadi salah satu finalis Putri Indonesia 2022. Saat itu, dia mewakili wilayah DI Yogyakarta. Dalam kontes tersebut, Erina berhasil sampai ke 11 besar.

Namun kini, dilaporkan dia bekerja di sebuah bank investasi internasional JP Morgan sebagai Finance Analyst analis.