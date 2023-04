JAKARTA - Harga bahan pokok di akhir pekan ini terpantau turun meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.

Mengutip situs panel Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (2/4/2023) komoditas yang turun seperti, beras premium Rp13.580 per kilogram (kg), beras medium Rp11.850 per kg, bawang merah Rp34.040 per kg, bawang putih bonggol Rp31.480 per kg, cabai merah keriting Rp37.260 per kg, cabai rawit merah Rp50.770 per kg.

Kemudian, gula konsumsi Rp14.390 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp17.960 per kg, tepung terigu curah Rp11.220 per kg, daging ayam ras Rp33.570 per kg, serta telur ayam ras Rp29.090 per kg.

Sementara, komoditas yang naik seperti, jagung peternak Rp6.140 per kg, ikan kembung Rp39.140 per kg, ikan tongkol Rp35.480 per kg, dan ikan bandeng Rp35.050 per kg.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun tidak menampik bahwa beberapa komiditas harganya ada yang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Kementerian Pedagangan berkomitmen untuk terus menggelar Bazar Ramadhan selama bulan puasa di berbagai tempat wilayah Indonesia.

Hal ini, agar masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok (bapok) sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. "Setiap hari nanti kita mau dua kegiatan bazar, mulai hari ini, besok, terus sampai Lebaran. Tempatnya nanti pindah-pindah, bukan hanya di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat mendapat akses yang ditetapkan Pemerintah," jelasnya usai meninjau Bazar Ramadan digelar di Kids Republic School, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Maret 2023.

