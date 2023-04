JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina mencatat produksi minyak dan gas bumi (migas) melampaui target hingga kuartal I-2023.

Laporan yang menyebutkan pada pertengahan kuartal I-2023, PHE memproduksi minyak dan gas bumi dari Januari hingga Februari 2023 melampaui target yaitu 576 MBOPD untuk minyak dan 2.785 MMSCFD untuk gas.

Pencapaian ini menunjukkan peningkatan produksi 2% untuk minyak dan 6% untuk gas.

"Sampai dengan bulan Maret 2023, realisasi produksi kami 6% di atas target yang ditetapkan dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Secara barrel oil equivalent per day realisasi produksi kami sebesar 4% di atas target year to date 2023," ujar Direktur Utama PHE Wiko Migantoro saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI seperti dilansir Antara.

Untuk mendukung target produksi, lanjut dia, PHE meningkatkan kegiatan eksplorasi dari realisasi pada 2022 hanya 17 sumur menjadi 32 sumur pada 2023

"28 sumur di antaranya ada di domestik dan sisanya ada di internasional," ucap Wiko.

Berikutnya, PHE juga merencanakan pemboran sumur eksploitasi sebanyak 943 sumur, dibandingkan realisasi pada 2022 yang hanya 689 sumur.

"Sampai dengan triwulan I-2023, realisasi pemboran kami 169 sumur," kata dia.

Sementara itu, menurut Direktur Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kinerja operasional yaitu selesainya 118 pengeboran sumur pengembangan, serta 103 kegiatan work over dan 4.839 well services. Selain itu, pada awal 2023, juga telah diselesaikan pengeboran dua sumur eksplorasi.

Sedangkan, cucu usaha PHE, Maurel & Prom SA (M&P) dalam laporannya, menyebutkan kinerja keuangan perusahaan tercatat EBITDA USD443 juta dan laba bersih sebesar USD211 juta.

Masing-masing naik 58% dan 55% dibandingkan tahun 2021 yaitu USD280 juta dan USD136 juta. Selain itu, M&P juga mempertahankan produksi pada angka 25.584 BOEPD.

M&P merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa Euronext Paris dengan saham mayoritas sebesar 71,09 persen dimiliki PIEP.

M&P diakuisisi Pertamina Group pada 2017 dengan wilayah operasi yang tersebar di Afrika dan Amerika Latin terdiri atas aset produksi dan eksplorasi.

Menurut Kholid, sejak masa pandemi COVID-19, kinerja Pertamina Group, termasuk Subholding Pertamina Hulu Energi memang cukup stabil. Hal itu terlihat dari kinerja keuangan, termasuk laba dan juga dari sisi produksi. "Padahal, pada periode yang sama perusahaan migas asing seperti Petronas dan Shell mengalami tekanan," lanjutnya. Dengan pencapaian tersebut, lanjutnya, PHE akan bisa memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Pada prinsipnya ketahanan energi nasional harus memenuhi lima pilar, yakni availability (ketersediaan), affordability (keterjangkauan), accessability (kemudahan), acceptability (masyarakat & lingkungan), dan sustainability (keberlanjutan). "Dalam prinsip ini, PHE sudah memenuhi sejumlah pilar ketahanan energi di antaranya ketersediaan, dan keberlanjutan," ujarnya. Menurut Kholid, produksi Pertamina telah menyumbang 54% dari kebutuhan nasional. Pencapaian PHE yang mengalami peningkatan produksi, tambahnya, juga akan menambah angka produksi energi, sehingga kontribusi NOC

