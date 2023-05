JAKARTA - Coldplay resmi akan menggelar konsernya di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang.

Di mana konser Coldplay itu diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

BACA JUGA:

Penampilan Chris Martin dan kawan-kawannya ini memang telah dinantikan para penggemar di Tanah Air.

Tak heran jika masyarakat pun mulai mencari tahu harga tiket meskipun konser masih jauh.

BACA JUGA:

Untuk tiketnya sendiri dibagi ke dalam sembilan kategori.

Di antarannya tiket Cat 1 (numbered seated) dijual seharga Rp4.000.000. Kemudian Cat 2 (numbered seated) dijual seharga Rp3.250.000. Cat 3 (numbered seated) seharga Rp2.500.000. Untuk Cat 4 (numbered seated) seharga Rp1.750.000.

Baca Juga: Gelar Mudik Sehat, Lifebuoy Beri Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun Guna Cegah Covid-19

Follow Berita Okezone di Google News

Cat 5 dan 6 (numbered seated) Rp1.250.000. Cat7 (numbered seated) dijual seharga Rp800.000. Sementara itu harga Festival (free standing) dibanderol Rp3.500.000 dan VIP (numbered seated) Rp5.000.000.

Lalu, sebenarnya berapa harga sewa stadion utama Gelora Bung Karno oleh pihak Promotor?

Mengutip dari Reservation.gbk.id menyewa stadion utama GBK terbagi menjadi 3 Kategori, yakni reguler event A dengan tarif weekday Rp450.000.000 per hari, sedangkan untuk weekend Rp500.000.000 per hari.

Untuk harga reguler event B, yakni weekday Rp200.000.000 per hari, dan weekend Rp250.000.000 per hari.

Sementara untuk reguler event C pada weekday dibanderol Rp750.000.000 per hari, dan untuk weekend Rp850.000.000 per hari.