JAKARTA - Sejumlah kebutuhan pokok hari ini merangkak naik secara nasional. Tak terkecuali telur ayam ras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pukul 11.00 WIB, harga telur ayam ras naik Rp50 menjadi Rp31.650 per kilogram (kg). Kemudian, cabai merah besar naik Rp2.900 menjadi Rp48.800 per kg, cabai rawit hijau naik Rp 300 menjadi Rp36.200 per kg, cabai rawit merah naik Rp3.650 menjadi Rp48.350 per kg.

BACA JUGA:

Lalu, gula pasir lokal naik Rp100 menjadi Rp14.700 per kg, minyak goreng kemasan naik Rp350 menjadi Rp20.400 per kg, daging ayam ras naik Rp400 menjadi Rp38.250 per kg, serta beras kualitas super II naik Rp100 menjadi Rp14.400 per kg.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyayangkan harga telur dipasaran terus merangkak naik. Adapun berdasarkan catatan IKAPPI, harga telur di Jabodetabek sudah dikisaran Rp31.000-34.000 per kg, di luar jawa atau wilayah timur Rp38.000 per kg bahkan ada yang menjual lebih dari Rp40.000 per kg.

BACA JUGA:

Menurut Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, faktor kenaikan harga telur ini disebabkan oleh harga pakan yang tinggi dan distribusi yang tidak sesuai sasaran.

Baca Juga: Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

Follow Berita Okezone di Google News

"Harga telur mengalami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir dan ada dua hal yang kami temukan yang pertama adalah karena faktor produksi, faktor produksi ini disebabkan oleh harga pakan yang tinggi. Dan yang kedua proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang biasanya di distribusikan ke pasar tetapi banyak pihak yang melakukan pendistribusian diluar pasar atau permintaan diluar pasar sehingga supply dan demand di pasar terganggu dan menyebabkan harga terus merangkak naik," ujar Reynaldi belum lama ini. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah dapat melakukan upaya dan antisipasi supaya kenaikan harga telur tidak terus merangkak naik.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.