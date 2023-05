JAKARTA - Strategi Indonesia untuk kembali mencalonkan jadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025.

Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO Kategori C Periode 2022-2023 akan segera berakhir pada bulan Desember tahun 2023 ini dan proses pemilihannya akan dilaksanakan dalam salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November – 6 Desember 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha menyampaikan keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO memiliki peranan yang penting mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan menjadi kunci dalam perdagangan global, dengan lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut.

Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis, dengan adanya Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok yang dilalui oleh kapal-kapal dari Eropa menuju wilayah timur atau Australia.

"Sehingga kami mengharapkan dukungan dari semua pihak agar Indonesia dapat kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Dia menambahkan, keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memperkuat visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui diplomasi maritim dalam politik luar negeri, serta memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dunia dalam sektor kemaritiman.

Sementara itu, untuk mendukung jadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan logo, tagline, dan website sebagai bagian dari upaya pemenangan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025.

"Ini merupakan langkah awal dalam kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025," ujarnya.

Dia menjelaskan makna logo dengan Tagline Our Commitment to Safety, Security and Sustainability at Sea mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan pelayaran yang aman, selamat, dan berwawasan lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung tema Maritim IMO tahun 2023 yang menyoroti perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran," tambahnya.