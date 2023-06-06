Advertisement
HOME FINANCE

Lewat Workshop BUMN, Erick Thohir Dukung Edukasi Pengolahan Sampah untuk Masyarakat Surakarta

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |15:47 WIB
Menteri BUMN, Erick Thohir dukung kerja sama Rumah BUMN dan dan StartUp Plustik pada Workshop BUMN Environmental Movement. (Foto: dok. Pegadaian)
SURAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir, dukung kerja sama Rumah BUMN dan StartUp Plustik pada Workshop BUMN Environmental Movement yang perdana dilaksanakan di Surakarta. Workshop dibagi atas dua sesi yang menghadirkan total 150 peserta yang merupakan masyarakat Kota Surakarta.

“Pak Erick ingin ibu-ibu punya kesadaran akan pentingnya mengolah sampah dan sekaligus mendapat pemasukan juga,” ungkap Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga saat menyampaikan speech pada sesi kedua workshop.

Salah satu highlight dari Workshop kali ini adalah inovasi program Tabungan Emas oleh Pegadaian, di mana masyarakat dapat menabung emas melalui kegiatan pengolahan atau pengumpulan sampah.

“Sampah high value dapat ditabung dan ditukar emas, sedangkan sampah low value seperti bungkus detergen dapat langsung diolah menjadi tas dan barang-barang berguna lainnya,” tutur Arya.

Workshop BUMN Environmental Movement kali ini merupakan kolaborasi antara Rumah BUMN, program Bank Sampah Pegadaian dan Plustik. Fokus dari workshop yang dilaksanakan pada Gedung Bank Mandiri Solo membahas dua sudut pandang pengolahan sampah yakni dari jenis sampah high-value dan low-value.

