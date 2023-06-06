Daftar 7 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia, Yogyakarta Nomor 1

JAKARTA - Deretan kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia yang bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan kehidupan.

Sebagian besar orang memilih untuk tinggal di daerah dengan biaya hidup yang rendah untuk menekan pengeluaran dibanding tinggal di kota yang besar dengan biaya hidupnya yang besar pula.

BACA JUGA:

Berikut ini daftar 7 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia yang bisa dipertimbangkan untuk melanjutkan hidup dilansir dari berbagai sumber.

1. Yogyakarta - perkiraan pengeluaran Rp1 - Rp1,5 juta/bulan

BACA JUGA:

2. Solo - perkiraan pengeluaran Rp1,5 juta/bulan

3. Cirebon - perkiraan pengeluaran Rp1,5 - Rp2 juta/bulan