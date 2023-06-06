Advertisement
PROPERTY

Daftar 7 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia, Yogyakarta Nomor 1

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:43 WIB
Daftar 7 Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia, Yogyakarta Nomor 1
Yogyakarta. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Deretan kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia yang bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan kehidupan.

Sebagian besar orang memilih untuk tinggal di daerah dengan biaya hidup yang rendah untuk menekan pengeluaran dibanding tinggal di kota yang besar dengan biaya hidupnya yang besar pula.

Berikut ini daftar 7 kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia yang bisa dipertimbangkan untuk melanjutkan hidup dilansir dari berbagai sumber.

1. Yogyakarta - perkiraan pengeluaran Rp1 - Rp1,5 juta/bulan

2. Solo - perkiraan pengeluaran Rp1,5 juta/bulan

3. Cirebon - perkiraan pengeluaran Rp1,5 - Rp2 juta/bulan

Halaman: 1 2
1 2
