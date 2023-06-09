Punya Harta Rp12,2 Triliun, Mantan Perwira Tentara Ini Jadi Bos Helikopter

JAKARTA - Seorang mantan Perwira Tentara Malaysia Syed Azman Syed Ibrahim memutuskan beralih profesi menjadi seorang pengusaha.

Dia memiliki rencana ekspansi yang ambisius untuk mewujudkan bisnisnya dan membangun maskapai penerbangan Weststar Aviation Services.

Dilansir Forbes, Syed Azman Syed Ibrahim merupakan pengusaha yang menempati posisi ke-24 dalam daftar 50 orang terkaya di Malaysia. Adapun Weststar Group milik Syed Azman Syed Ibrahim menawarkan produk layanan penerbangan tidak berjadwal khususnya helikopter.

Ibrahim sekarang diketahui memiliki 100% dari Weststar Aviation Services setelah membeli kembali 21% saham dari raksasa ekuitas swasta KKR pada bulan Maret dalam sebuah kesepakatan yang katanya menghargai unit tersebut sebesar 4 miliar ringgit atau USD890 juta.

Diketahui, Ibrahim memiliki harta kekayaan sebesar USD825 juta atau setara Rp12,2 triliun. (Kurs: Rp14.849/USD).