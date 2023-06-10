4 Fakta Inflasi Mei 2023

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi month to month (mtm) di Mei 2023 sebesar 0,09%. Sementara tingkat inflasi year to date (y-to-d) Mei 2023 sebesar 1,10%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melaporkan bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi inflasi year-on-year/tahunan (yoy) sebesar 4,00% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,84.

BACA JUGA:

"Tingkat inflasi bulanan Mei ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu," ujar Pudji dalam rilis BPS di Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (10/6/2023) tentang inflasi Mei 2023.

1. Penyumbang Inflasi

Makanan, minuman, tembakau jadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi

Sementara itu, penyumbang inflasi bulanan tertinggi di Mei 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,48% dan andilnya 0,13%. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tersebut diredam oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, dengan deflasi sebesar 0,46% dan transportasi dengan deflasi 0,56%.

"Komoditas penyumbang inflasi secara bulanan terbesar di antaranya adalah bawang merah dengan andil sebesar 0,03%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,03%, ikan segar dengan andil sebesar 0,02%, telur ayam ras dengan andil sebesar 0,02%. Juga termasuk rokok kretek filter dengan andil sebesar 0,02% dan bawang putih dengan andil sebesar 0,02%," terangnya.