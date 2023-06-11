6 Fakta IHSG Sepekan Menguat 0,92%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp9.451 Triliun

JAKARTA - Mengawali pekan pertama bulan Juni 2023 atau selama periode 5 hingga 9 Juni 2023, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada kategori positif.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami penguatan. IHSG sepekan menguat sebesar 0,92% atau berada di level 6.694,024 dari posisi 6.633,261 pada penutupan perdagangan pekan lalu.

Berikut okezone merangkum fakta IHSG sepekan, Minggu(11/6/2023):

1. Rata-rata frekuensi transaksi harian

Berdasarkan data BEI, Sabtu (10/6/2023), rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa mengalami peningkatan sebesar 7,61% menjadi 1.311.607 dari 1.218.873 transaksi pada pekan yang lalu.

Kemudian, nilai kapitalisasi pasar Bursa meningkat 1,04% menjadi Rp9.451,152 triliun dari Rp9.354,254 triliun pada penutupan sepekan sebelumnya.

2. Rata-rata nilai transaksi harian bursa

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mencatatkan perubahan sebesar 33,87% menjadi Rp11,359 triliun dari Rp17,177 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Volume transaksi harian menurun drastis

Perubahan sebesar 50,47% terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa selama sepekan sebesar menjadi 20,624 miliar saham dari 41,642 miliar saham pada pekan yang lalu.