HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Fakta Negara Terkaya di Asia, Indonesia Tak Masuk Daftar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:03 WIB
3 Fakta Negara Terkaya di Asia, Indonesia Tak Masuk Daftar
Negara terkaya di Asia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Fakta 10 negara terkaya di kawasan Asia. Ternyata peringkat pertama adalah negara tetangga Indonesia yakni Singapura.

Namun sayangnya Indonesia tidak masuk dalam daftar 10 negar terkaya di Asia. Kawasan Asia adalah salah satu benua terbesar di Dunia yang memiliki potensi kekayaan yang berlimpah.

Benua Asia menjadi rumah bagi beberapa negara yang terkaya di Dunia, negara tersebut memiliki berbagai bisnis mulai dari fesyen, kelas atas hingga restoran berbintang Michelin dan kapal pesiar pribadi yang berjejer di pelabuhan.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (11/6/2023) tentang daftar negara terkaya di Asia berdasarkan urutan PDB Per Kapita (PPP).

1. Singapura peringkat pertama

Ternyata peringkat pertama adalah negara tetangga Indonesia yakni Singapura.

Halaman:
1 2
