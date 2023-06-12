Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

9 Fakta Orang Terkaya RI dengan Bisnisnya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |05:01 WIB
9 Fakta Orang Terkaya RI dengan Bisnisnya
Harta Kekayaan Low Tuck Kwong (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Fakta orang terkaya RI dengan bisnisnya. Orang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis rokok berharta USD26,6 miliar atau setara Rp398 triliun. Dia adalah Budi Hartono yang menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Adapun Bayan Resources milik pebisnis Low Tuck Kwong yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Low Tuck Kwong diketahui saat ini memiliki harta kekayaan mencapai USD25,7 miliar atau setara Rp384,8 triliun.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Senin (12/6/2023) tentang orang terkaya RI dengan bisnisnya.

1. Harta Budi Hartono tembus Rp398 triliun

Orang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis rokok berharta USD26,6 miliar atau setara Rp398 triliun. Dia adalah Budi Hartono yang menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement