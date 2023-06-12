9 Fakta Orang Terkaya RI dengan Bisnisnya

JAKARTA - Fakta orang terkaya RI dengan bisnisnya. Orang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis rokok berharta USD26,6 miliar atau setara Rp398 triliun. Dia adalah Budi Hartono yang menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Adapun Bayan Resources milik pebisnis Low Tuck Kwong yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Low Tuck Kwong diketahui saat ini memiliki harta kekayaan mencapai USD25,7 miliar atau setara Rp384,8 triliun.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Senin (12/6/2023) tentang orang terkaya RI dengan bisnisnya.

1. Harta Budi Hartono tembus Rp398 triliun

