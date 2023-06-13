Elon Musk Orang Paling Kaya di Bumi, Hartanya Rp3.737 Triliun

, Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |03:37 WIB

Elon Musk orang terkaya di dunia (Foto: Reuters)

JAKARTA - Elon Musk orang paling kaya di bumi dengan harta kekayaan

USD226,4 miliar atau setara Rp3.373,3 triliun (kurs Rp14.900 per USD).

Elon kembali menjadi orang terkaya di Dunia versi Forbes the real time billionaires, Jakarta Senin (12/6/2023).

Bos Tesla dan Twitter tersebut berhasil menyalip Bernard Arnault yang merupakan Chairman And CEO LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Sementara Bernard Arnault mempunyai harta kekayaan USD217,5 miliar atau setara Rp3.240,7 triliun.

Berikut daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia versi Forbes 2023 saat ini.

1. Elon Musk mempunyai harta kekayaan USD226,4 miliar

2. Bernard Arnault mempunyai harta kekayaan USD217,5 miliar

3. Jeff Bezos mempunyai harta kekayaan USD146,2 miliar