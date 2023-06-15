Ini Penyebab 5,8 Juta Penerima Bansos Salah Sasaran

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) salah sasaran karena banyak data penerima program itu yang tidak valid.

"Banyak kasus di masyarakat di mana ketua RW atau kepala desa dikeroyok oleh warga karena tidak mendaftarkan namanya," katanya dalam konferensi pers seperti dilansir Antara.

Dia menyebut terdapat banyak oknum yang ingin menerima bansos meskipun tergolong dalam kategori mampu.

Selain itu, kata dia, banyak warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima bantuan sama sekali akibat terdapat oknum yang menyalahgunakan namanya.

"Akhirnya kami harus menidaklayakkan (mencoret) 5,8 juta calon penerima bansos yang tidak sesuai kriteria," terangnya.