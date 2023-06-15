Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab 5,8 Juta Penerima Bansos Salah Sasaran

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:01 WIB
Ini Penyebab 5,8 Juta Penerima Bansos Salah Sasaran
Bansos. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) salah sasaran karena banyak data penerima program itu yang tidak valid.

"Banyak kasus di masyarakat di mana ketua RW atau kepala desa dikeroyok oleh warga karena tidak mendaftarkan namanya," katanya dalam konferensi pers seperti dilansir Antara.

 BACA JUGA:

Dia menyebut terdapat banyak oknum yang ingin menerima bansos meskipun tergolong dalam kategori mampu.

Selain itu, kata dia, banyak warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima bantuan sama sekali akibat terdapat oknum yang menyalahgunakan namanya.

 BACA JUGA:

"Akhirnya kami harus menidaklayakkan (mencoret) 5,8 juta calon penerima bansos yang tidak sesuai kriteria," terangnya.

 

