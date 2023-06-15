6 Youtuber Penghasilan Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

JAKARTA-Youtuber penghasilan tertinggi di Indonesia tahun 2023 menarik dikulik.YouTube telah menjadi salah satu situs berbagi video terbesar di Indonesia, menjangkau lebih dari 100 juta penonton setiap bulannya.

Hal ini kemudian menyebabkan ketergantungan publik terhadap YouTube – bahkan masyarakat berpenghasilan tertinggi di Indonesia pun mulai mengonsumsi lebih banyak konten digital. Termasuk selebritas tanah air dalam menggunakan aplikasi tersebut.

BACA JUGA: 5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

Berikut youtuber penghasilan tertinggi di Indonesia tahun 2023 dilansir dari INSG:

1. Jess No Limit

Terkenal dengan konten gaming dan lucunya, ia terus mendapatkan ketenaran dan menjadi salah satu YouTuber gaming Indonesia terkaya di industri ini.

Mantan pemain pro dan streamer kini menikah dengan Sisca Kohl. Hal ini membuatnya mendapatkan penghasilan tertinggi dalam menggunakan Youtube.

Namun tidak diketahui secara pasti penghasilan Jess dari Youtube, tapi dilansir dari Social Blade penghasilan Jess No Limit bisa mencapai 11.500 USD hingga 183.800 USD atau jika dirupiahkan mencapai Rp172 Juta hingga Rp 2,7 Miliar