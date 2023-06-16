Ini 5 Kota Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Daftar lima kota terbesar di Indonesia yang perlu diketahui. Adapun daftar ini berdasarkan data kepadatan penduduk di Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki banyak sekali pulau, tentunya sangat menarik untuk membahas kota-kota terbesar yang ada di Indonesia.

Lantas kota mana saja yang masuk ke dalam daftar kota terbesar di Indonesia? Berikut ini daftar kota-kota terbesar di Indonesia.

1. DKI Jakarta - luas wilayah 661,23 km2

2. Surabaya - luas wilayah 326,81 km2

3. Medan - kepadatan penduduk 9.283 jiwa km2