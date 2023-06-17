Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Fakta, Benarkah Lagu Putri Ariani Dibeli Simon Cowell Rp7 Triliun?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:01 WIB
Cek Fakta, Benarkah Lagu Putri Ariani Dibeli Simon Cowell Rp7 Triliun?
Putri Ariani. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Muncul kabar bahwa lagu Putri Ariani dibeli Simon Cowell. Kebenaran kabar tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Diketahui, Indonesia dibanggakan oleh gadis berumur 17 tahun yang mengikuti kompetisi bernyanyi yakni America’s Got Talent.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu para juri tak tanggung-tanggung memberikan tiket Golden Buzzer kepada Putri Ariani dan kini menjadi sorotan di seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Tiket Golden Buzzer diberikan kepada Putri Ariani oleh Juri Bernama Simon Cowell, dalam penampilannya, Putri Ariani berhasil membawakan lagu ciptaanya yang berjudul Loneliness dan membuat memukau para juri.

Semenjak viral, beredar kabar Simon Cowell mau membeli lagu Putri Ariani yang dibawakan itu seharga Rp7 Triliun.

 BACA JUGA:

Isu ini diunggah oleh akun YouTube Mengetik pada tanggal 8 Juni 2023.

Namun, apakah benar hal itu terjadi?

Menjawab isu yang tersebar itu, ibu Putri Ariani menyatakan pendapatnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement