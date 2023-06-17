Cek Fakta, Benarkah Lagu Putri Ariani Dibeli Simon Cowell Rp7 Triliun?

JAKARTA – Muncul kabar bahwa lagu Putri Ariani dibeli Simon Cowell. Kebenaran kabar tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Diketahui, Indonesia dibanggakan oleh gadis berumur 17 tahun yang mengikuti kompetisi bernyanyi yakni America’s Got Talent.

Tak hanya itu para juri tak tanggung-tanggung memberikan tiket Golden Buzzer kepada Putri Ariani dan kini menjadi sorotan di seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Tiket Golden Buzzer diberikan kepada Putri Ariani oleh Juri Bernama Simon Cowell, dalam penampilannya, Putri Ariani berhasil membawakan lagu ciptaanya yang berjudul Loneliness dan membuat memukau para juri.

Semenjak viral, beredar kabar Simon Cowell mau membeli lagu Putri Ariani yang dibawakan itu seharga Rp7 Triliun.

Isu ini diunggah oleh akun YouTube Mengetik pada tanggal 8 Juni 2023.

Namun, apakah benar hal itu terjadi?

Menjawab isu yang tersebar itu, ibu Putri Ariani menyatakan pendapatnya.