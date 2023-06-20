Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bangsawan Inggris Jadi Komisaris VKTR Milik Bakrie, Siapa Dia?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |08:03 WIB
Bangsawan Inggris Jadi Komisaris VKTR Milik Bakrie, Siapa Dia?
Anggota Bangsawan Britania Raya jadi komisaris VKTR. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) milik Bakrie yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki pengurus dari anggota dewan bangsawan Britania Raya (UK).

Dia adalah The Lord Sarfraz Aamer Ahmad yang menjabat sebagai Komisaris VKTR bersama dua Komisaris Independen lainnya, yakni Dino Patti Djalal dan Yukki Nugrahawan Hanafi. Sementara posisi Komisaris Utama diduduki oleh Anindya Novyan Bakrie.

 BACA JUGA:

Melansir situs resminya, Sarfraz Aamer Ahmad merupakan anggota aktif House of Lords di Parlemen UK sejak 2020 dari Partai Konservatif.

Dia dinominasikan oleh Perdana Menteri UK Boris Johnson dalam Dissolution Honors pada 2019 dengan gelar Baron Sarfraz.

 BACA JUGA:

Adapun sebelumnya, dia merupakan Bendahara Partai Konservatif UK yang memperoleh mayoritas 80 kursi parlemen. Dia juga menjabat sebagai penasihat kepemimpinan partai.

 

Halaman:
1 2
