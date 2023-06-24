Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angkot Ternyata Sudah Ada sejak RI Dijajah Jepang, Begini Sejarahnya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:06 WIB
Angkot Ternyata Sudah Ada sejak RI Dijajah Jepang, Begini Sejarahnya
Angkot Sudah Ada sejak RI Dijajah Jepang. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Menguak sejarah angkutan umum di Indonesia. Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan transportasi angkot.

Pasalnya angkot sendiri merupakan salah satu transportasi yang melegenda di Indonesia dan banyak orang memilih bepergian menggunakan angkot karena tarifnya yang murah.

Dalam transportasi umum di Indonesia, angkot merupakan singkatan dari Angkutan Kota, yang mana merupakan sebuah transportasi umum Indonesia jenis taksi bersama dengan rute-rute yang sudah ditentukan.

Berbeda dengan bus yang memiliki halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang, angkot bisa berhenti di mana saja.

Sudah cukup lama berada di Indonesia hingga menjadi transportasi umum yang melegenda, lantas sejak kapan sebenarnya keberadaan angkot di Indonesia dimulai?

Melansir Instagram resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Indonesia, Sabtu (24/6/2023) keberadaan angkutan kota/angkot di Indonesia sudah dimulai sejak 1943 saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang.

Halaman:
1 2
