Mega Proyek LRT, Setelah Cibubur Berlanjut ke Bogor hingga Grogol

LRT Jabodebek Bakal Berlanjut Sampai ke Bogor. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Laju LRT segera melintas ke mana-mana hingga Kota Bogor. Setelah Cibubur, mega proyek transportasi ini berlanjut dengan tahap-tahapan berikutnya.

Rencana pengembangan rute LRT hingga ke Bogor dan Grogol telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 terkait pengoperasian LRT Jabodebek.

Lewat Perpres 49/2017 tersebut dijabarkan terdapat 6 lintasan pelayanan LRT Jabodebek. Tiga di antaranya target beroperasi Juli 2023, antara lain Cawang-Cibubur (Stasiun Harjamukti), Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur (Stasiun Jatimulya).

Selanjutnya, LRT Jabodebek akan diperpanjang untuk rute Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan dan Palmerah-Grogol.

Meski demikian, KAI dan pemerintah masih fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan proyek LRT Jabodebek fase 1.

"Kalau melihat Perpres 49/2017 itu, bahwa kontraktornya adalah adhi karya dan operatornya adalah KAI," kata Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi.

"Kalau melihat dari Perpres, itu memang berikutnya ke Cibubur sampai Bogor. kemudian Dukuh Atas sampai dengan Palmerah Senayan dan Grogol," sambungnnya.

Adapun proyek LRT Jabodebek berlanjut ke Bogor dalam tahap feasibility study (FS).

"Sedang membuat studi kelayakan di Kemnehub, sampai desain enginering," ujarnya.