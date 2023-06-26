Advertisement
HOT ISSUE

Ingat Ya! Beli Solar Subsidi Sekarang Pakai QR Code

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:33 WIB
Ingat Ya! Beli Solar Subsidi Sekarang Pakai QR Code
Solar Subsidi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga telah terapkan skema Full QR Code bagi pembelian produk Solar Subsidi di 514 Kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra bahwa saat ini Pertamina Patra Niaga setidaknya telah menyelesaikan 3 dari 5 tahapan Program Subsidi Tepat.

“Sejak 22 Juni, Subsidi Tepat khususnya untuk Solar Subsidi sudah diberlakukan skema Full QR Code. Artinya sudah 100% transaksi Solar Subsidi diseluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code. Ini adalah tahapan ketiga dalam Program Subsidi Tepat, yakni masyarakat sudah mengutilisasi QR Code sebagai alat untuk verifikasi transaksi Solar Subsidi. Ini adalah tahap krusial dimana interaksi langsung dengan masyarakat terjadi,” jelas Mars Ega dalam keterangan tertulisnya.

Adapun tahap satu kata Mars Ega adalah tahap instalasi serta penyiapan infrastruktur digitalisasi di SPBU yang telah rampung di Desember 2020.

Tahapan kedua adalah integrasi platform MyPertamina, didalamnya ada server, website, aplikasi, program promosi hingga media sosial yang telah dimulai sejak Juli 2022.

