HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |13:32 WIB
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
SPBU Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak ditemukan adanya kontaminan, seperti air, di dalam BBM jenis Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur.  

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan, pemeriksaan bersama Lemigas tersebut dilakukan di sekitar 300 SPBU yang mayoritas terletak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. 

Mulai dari Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Bojonegoro, hingga Malang. "Kami bersama Lemigas tentunya, yang mempunyai kemampuan dan otoritas untuk menentukan kualitas BBM, memeriksa kondisi penyaluran BBM di SPBU Pertamina," ujar Mars Ega saat konferensi pers di SPBU Jalan Jemursari, Surabaya dikutip, Sabtu (1/11/2025). 

"Kami melakukan pengecekan dengan metodologi pasta air. Kami juga melakukan pengecekan dengan mekanisme densitas. Kita juga melakukan pengecekan dengan standar visual clarity dan kejernihan warna daripada BBM untuk mengindikasi apakah ada kontaminan di dalam produk tersebut. Sejauh ini kita tidak menemukan indikasi hal tersebut," jelas dia.

Standar visual clarity dan kejernihan warna daripada BBM untuk mengindikasi apakah ada kontaminan di dalam produk tersebut. 

 

Halaman:
1 2
