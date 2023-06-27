Ingat Ya! Ada BLT Rp300.000 untuk Pekerja, Sudah Ambil?

JAKARTA - Sebanyak ribuan pekerja mendapatkan BLT sebesar Rp300.000. BLT ini cair dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 dengan anggaran Rp3,7 miliar.

"Total penerima BLT DBHCHT tahun 2023 sebanyak 2.050 orang. Jumlah itu bertambah dari tahun kemarin yang hanya 98 orang. Tahun ini tambahan banyak dari karyawan pabrik rokok di Karangrejo serta penduduk yang miskin ekstrem," ujar Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo di Magetan, Jawa Timur.

BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok jumlahnya 1.052 orang, buruh tani tembakau sebanyak 204 orang dan warga yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 794 orang.

"Untuk buruh pabrik rokok akan menerima BLT selama delapan bulan. Untuk yang lain menerima empat bulan saja. Jumlahnya sama, per bulan masing-masing Rp300.000," kata dia.