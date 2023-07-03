Harga Tak Naik, Pertamax Jadi BBM Paling Murah di Kelasnya

JAKARTA - Pertamax menjadi BBM RON 92 dengan harga paling murah di Indonesia.

Diketahui BBM milik PT Pertamina (Persero) ini berada di harga Rp12.400 per liter.

Harga itu pun tak mengalami kenaikan atau penurunan pada 1 Juli 2023 kemarin. Sehingga menjadikan Pertamax satu-satunya BBM RON 92 paling murah dibanding milik SPBU lainnya.

Lantas berapa harga BBM milik SPBU lainnya? Berikut dirangkum Okezone.

Harga BBM Shell

- Shell Super Rp12.630 naik jadi Rp12.920

- Shell V-Power Rp13.400 naik jadi Rp13.780

- Shell V-Power Diesel Rp13.290 naik jadi Rp13.590

- Shell V-Power Nitro+ Rp13.670 naik jadi Rp14.120.