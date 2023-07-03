Pencairan Bansos Juli 2023, Ada BLT Anak Sekolah hingga Ibu Hamil

JAKARTA - Sejumlah bantuan sosial (bansos) cair di Juli 2023. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pusat sebesar Rp366,2 triliun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dimana angka ini mencapai 51,2% dari target realisasi BPP melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L.

BACA JUGA:

"Melalui belanja K/L, antara lain untuk, yang pertama, bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Kartu Sembako Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, PBI JKN Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa, dan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp365,6 miliar untuk 69.021 unit ekuivalen, bantuan alsintan Rp163,2 miliar sejumlah 120 traktor dan 100 cultivator.

BACA JUGA:

Juga termasuk bantuan ternak Rp57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.