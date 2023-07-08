Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Mesin Uang Anya Geraldine

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |06:19 WIB
Ternyata Ini Mesin Uang Anya Geraldine
Anya Geraldine Buka Lowongan Kerja. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anya Geraldine menjadi perbincangan netizen lantaran membuka lowongan kerja yang menarik perhatian.

Anya mengaku ingin memiliki aspri yang hobi bermain tenis. Dirinya juga membutuhkan asisten yang bisa membangunkan di pagi hari serta bisa menjadi pendengar baik untuknya kapanpun membutuhkan.

Namun untuk syaratnya, Anya ingin asprinya berjenis kelamin laki-laki yang wajahnya serupa dengan vokalis NOAH. Sampai memberi gaji yang tak main-main, yakni Rp30 juta per bulan.

Melihat gaji yang ditawarkan Anya Geraldine cukup besar, lantas dari mana sumber kekayaannya?

Berikut dirangkum Okezone, sumber kekayaan Anya Geraldine:

1. Endorsement

Pemilik nama lengkap Nur Amalina Hayati ini juga merupakan seorang selebgram. Diketahui, jumlah pengikut atau followers Anya di Instagram mencapai 11,1 juta

2. Film

Anya Geraldine terbilang sukses berkarier di dunia hiburan Tanah Air. Nama Anya Geraldine kian melambung saat dia memerankan sosok pelakor di serial ‘Layangan Putus’ bersama Putri Marino dan Reza Rahadian.

3. Bisnis Kuliner

Perempuan kelahiran Jakarta 15 Desember 1995 ini mempunyai bisnis kuliner. Anya memiliki bisnis kuliner berupa burger yang diberi nama ‘Burger Bar’ dan ‘Nasi Gila Bucin’.

4. Bisnis Kosmetik

Anya diketahui mempunyai brand kosmetik sendiri bernama ‘A Girl’. Diketahui, bisnis komestiknya memiliki puluhan agen partner di kota-kota besar di Indonesia.

5. Bisnis Peternakan

Diketahui, Anya memiliki bisnis ternak lele dan bebek. Bisnisnya tersebut berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat.

