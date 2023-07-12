Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Kisah Kakak-Beradik yang Punya Harta Rp770 Triliun di Indonesia

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |04:27 WIB
Kisah Kakak-Beradik yang Punya Harta Rp770 Triliun di Indonesia
Kakak Beradik dengan Harta Rp770 Triliun. (Foto: Okezone.com)




JAKARTA – Kakak-beradik asal Indonesia ini memiliki harta hingga Rp770 triliun. Bahkan kakak beradik ini menjadi orang paling kaya di Tanah Air.

Melansir Forbes di Jakarta, sang kakak yakni Michael Bambang Hartono dengan nama asli Oei Hwie Siang, lahir 2 Oktober 1939 di Semarang, Jawa Tengah. Dia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar USD24,9 miliar atau setara Rp377 triliun (Kurs: Rp15.146/USD).

Sedangkan adiknya Robert Budi Hartono atau pemilik nama asli Oei Hwie Tjhong lahir pada 28 April 1941 di Semarang, Jawa Tengah. Dia pun memiliki harta kekayaan yang tak kalah fantastis sebesar USD26 miliar atau setara Rp393 triliun.

Mereka merupakan putra dari pendiri Djarum, Oei Wie Gwan.

Keduanya melanjutkan bisnis ayah mereka telah wafat pada tahun 1963, tak berselang lama setelah insiden kebakaran pabrik Djarum kala itu.

Setelah kejadian itu, kondisi keuangan mereka sempat berada di titik terendah.

Namun, berkat optimisme dan kegigihan kakak beradik ini, Djarum mampu mengekspor produknya ke luar negeri pada 1972. Tahun-tahun selanjutnya, Djarum mampu memproduksi rokok Djarum Filter dan Djarum Super dengan bantuan mesin.

Halaman:
1 2
