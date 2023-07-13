Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Bharat Jain Pengemis Terkaya di Dunia Punya Uang Rp15 Miliar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |03:23 WIB
Kisah Bharat Jain Pengemis Terkaya di Dunia Punya Uang Rp15 Miliar
Pengemis Terkaya di Dunia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Pengemis ini memiliki harta Rs7,5 crores (USD1 juta) setara Rp15 miliar (kurs Rp15.074 per USD). Bharat Jain pun menjadi pengemis terkaya di Dunia.

Dilansir dari indiatimes.com, Bharat dapat menghasilkan Rs60.000-75.000 sebulan dari mengemis.

Bharat Jain tinggal di sebuah flat dengan dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs1,2 crore. Bharat juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa Rs30.000 per bulan.

Berdasarkan laporan melalui Economic Times, Bharat termasuk ke dalam daftar pengemis terkaya di dunia yang sering terlihat mengemis di jalanan Mumbai.

Bharat tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Dia juga memiliki keluarga terdiri dari istri, dua anak laki-laki, seorang saudara laki-laki, dan ayahnya.

Meskipun dirinya sangat kaya, Bharat masih terlihat sering mengemis di Chhatrapati Shivaji Terminus atau Azad Maidan.

Sementara banyak orang bekerja keras untuk memperoleh beberapa ratus rupee dengan bekerja keras selama berjam-jam.

Namun, Bharat justru menghasilkan Rs2.000-2.500 per hari dalam waktu 10 hingga 12 jam, berkat kemurahan hati orang-orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921//pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/455/3167197//orang_terkaya-IsTr_large.png
10 Orang Terkaya RI Berharta Rp2.512 Triliun, Bukan Cuma Punya Bank dan Tambang Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/455/3167077//prajogo_pangestu-y5fb_large.jpg
Terbaru! Ini 10 Orang Terkaya di Indonesia September 2025, Punya Harta Rp2.512,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/455/3162513//pajak-KptT_large.jpg
50 Orang Terkaya RI Bakal Kena Pajak, Negara Bisa Kantongi Rp81 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/455/3162209//orang_kaya-hSIN_large.jpg
Sri Mulyani Didesak Tarik Pajak Kekayaan 2 Persen 50 Orang Terkaya Indonesia, Potensi Rp81 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161084//pengemis-bPqB_large.jpg
Polres Cirebon Kota Tertibkan Pengemis Berkedok Sedekah di Pemakaman Sunan Gunung Jati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement