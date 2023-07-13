Kisah Bharat Jain Pengemis Terkaya di Dunia Punya Uang Rp15 Miliar

JAKARTA- Pengemis ini memiliki harta Rs7,5 crores (USD1 juta) setara Rp15 miliar (kurs Rp15.074 per USD). Bharat Jain pun menjadi pengemis terkaya di Dunia.

Dilansir dari indiatimes.com, Bharat dapat menghasilkan Rs60.000-75.000 sebulan dari mengemis.

Bharat Jain tinggal di sebuah flat dengan dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs1,2 crore. Bharat juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa Rs30.000 per bulan.

Berdasarkan laporan melalui Economic Times, Bharat termasuk ke dalam daftar pengemis terkaya di dunia yang sering terlihat mengemis di jalanan Mumbai.

Bharat tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Dia juga memiliki keluarga terdiri dari istri, dua anak laki-laki, seorang saudara laki-laki, dan ayahnya.

Meskipun dirinya sangat kaya, Bharat masih terlihat sering mengemis di Chhatrapati Shivaji Terminus atau Azad Maidan.

Sementara banyak orang bekerja keras untuk memperoleh beberapa ratus rupee dengan bekerja keras selama berjam-jam.

Namun, Bharat justru menghasilkan Rs2.000-2.500 per hari dalam waktu 10 hingga 12 jam, berkat kemurahan hati orang-orang.