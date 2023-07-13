Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Jusuf Hamka di Balik Tol Cisumdawu

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:05 WIB
Ada Jusuf Hamka di Balik Tol Cisumdawu
Tol Cisumdawu. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) akhirnya diresmikan Presiden Jokowi.

Tol dengan panjang 61,6 kilometer (Km) menghabiskan anggaran Rp18,3 triliun.

 BACA JUGA:

Tol yang memiliki terowongan kembar sepanjang 472 meter ini dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) milik Jusuf Hamka.

Sebagai informasi, Tol Cisumdawu merupakah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

 BACA JUGA:

Di mana jalan tol tol ini terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Halaman:
1 2
