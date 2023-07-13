Ada Jusuf Hamka di Balik Tol Cisumdawu

JAKARTA - Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) akhirnya diresmikan Presiden Jokowi.

Tol dengan panjang 61,6 kilometer (Km) menghabiskan anggaran Rp18,3 triliun.

Tol yang memiliki terowongan kembar sepanjang 472 meter ini dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) milik Jusuf Hamka.

Sebagai informasi, Tol Cisumdawu merupakah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di mana jalan tol tol ini terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).