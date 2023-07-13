Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pertamina Pindahkan Kantor Pusat Dekat IKN, Begini Kata Ahok

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |04:11 WIB
Pertamina Pindahkan Kantor Pusat Dekat IKN, Begini Kata Ahok
Pertamina Pindah Kantor ke IKN. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina berencana memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal ini seiring dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemindahan seluruh kantor Pertamina ke Balikpapan bertujuan untuk mendekatkannya dengan Ibu Kota Nusantara. Hal lainnya adalah bertujuan untuk Pemerataan Pembangunan.

“Presiden kan inginnya ada pemerataan pembangunan. Jadi kira-kira nanti Jakarta itu hanya kantor perwakilan. Nah yang mungkin yang harus pindah pertama itu PT Kilang Pertamina dan PT Pertamina Hulu Energi,” jelas Basuki.

Sebelumnya, Basuki bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balai Kota.

Saat ini, Pertamina di Balikpapan sudah memiliki sejumlah kantor. Dari industri hulu migas antara lain ada PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Dari industri hilir migas ada PT Kilang Pertamina Balikpapan, Pertamina Gas (Pertagas), Pertamina Patra Niaga, hingga Pertamina Shipping.

Tidak hanya itu, di Balikpapan Pertamina juga memiliki kawasan perumahan dan apartemen, lengkap dengan berbagai sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, hingga lapangan golf.

Stadion Parikesit, stadion legendaris di benak setiap pecinta sepakbola Kota Minyak yang menjadi markas klub Persiba, adalah stadion milik Pertamina. Stadion ini sudah menjadi kenangan karena sudah diruntuhkan. Di atas lahannya juga sudah dibangun bengkel kerja untuk kilang yang baru.

Lebih jauh, Basuki juga mengungkapkan selama ini di Jakarta Pertamina menyewa kantor di atas lahan seluas 92 ribu meter persegi. Kantor ini yang menjadi kantor pusat Pertamina ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, satu kawasan bisnis utama Jakarta.

“Nilai sewanya Rp328 miliar per tahun. Jadi, juga tidak murah. Bayangkan kalau 92 ribu meter persegi itu kita bangun di Balikpapan, di Kaltim, ini kan sesuatu yang akan memeratakan,” Kata Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179394/pertamina-7uPV_large.jpg
Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178861/pertamina-MY1D_large.jpg
Laporan Mafindo Ungkap Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178768/spbu-a42m_large.jpg
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177869/pertamina-Qqsb_large.jpg
Daftar Proyek Pertamina Dukung Ekonomi RI, Kilang Minyak Terbesar Siap Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177506/spbu_pertamina-Y1cK_large.jpg
Ini Cara Pertamina Tingkatkan Layanan SPBU 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement