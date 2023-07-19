Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 4 Ikan Indonesia yang Paling Banyak Diekspor

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |03:00 WIB
Daftar 4 Ikan Indonesia yang Paling Banyak Diekspor
Ikan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi hasil laut yang melimpah.

Karena itu, Indonesia telah mengirim empat ikan ekspor Indonesia yang paling populer ke berbagai negara.

 BACA JUGA:

Berikut adalah daftar ikan paling populer di Indonesia, Rabu (19/7/2023):

1. Ikan Tuna

Tuna merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Target ekspor ikan tuna adalah negara Jepang. Hampir setiap tahun nilai ekspor ikan tuna ke Jepang selalu naik. Tak hanya ke Jepang, ikan ini juga diekspor ke Amerika Serikat . Nilai ekspornya bahkan bisa mencapai USD600 juta atau setara dengan Rp8,9 triliun. (Kurs: Rp14.999/USD)

 BACA JUGA:

2. Kakap

Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2014, hasil produksi ikan kakap di Indonesia mencapai nilai 129,7 ribu ton.

Ikan kakap atau snapper ini merupakan salah satu ikan yang memiliki banyak peminat di berbagai negara, mulai dari negara ASEAN, Jerman, dan Rusia.

Halaman:
1 2
