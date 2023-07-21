Mengintip Harta Kekayaan Cinta Mega Anggota DPRD DKI Jakarta Diduga Main Slot saat Rapat, Punya Rp7,6 Miliar

JAKARTA- Mengintip harta kekayaan Cinta Mega anggota DPRD DKI Jakarta diduga main slot saat rapat menarik untuk diulas. Seperti diketahui, dia mainkan pada tablet serta di taruh atas meja.

Namun, tablet tersebut memunculkan aksen sayap yang biasa muncul di permainan judi online tersebut. Hal ini terekam kamera saat dirinya asyik memainkan game judi slot tersebut. Aksi viralnya ini membuat netizen penasaran berapa harta kekayaannya.

Berikut ini mengintip harta kekayaan Cinta Mega anggota DPRD DKI Jakarta diduga main slot saat rapat dalam laporan LHKPN:

- Tanah dan Bangunan Rp7,15 miliar dengan rincian

1. Tanah Dan Bangunan Seluas 162 M2/135 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang , Hasil Sendiri 1.700.000.000