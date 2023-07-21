Presiden Jokowi: Semua Jalan Rusak Mulai Diperbaiki

JAKARTA - Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa perbaikan jalan rusak di seluruh Indonesia telah dimulai. Melalui keterangan Presiden Jokowi di hadapan para media usai melakukan peresmian jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

“Di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai perbaikannya, baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di Lampung, di Jambi, di Sumut, dan di provinsi lain,” kata Presiden Jokowi, Kamis (20/7/2023).

Terdapat target yang dibuat Presiden Jokowi terkait pengerjaan jalan rusak tersebut yakni dalam kurun waktu hingga akhir Juli 2023. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa setiap provinsi pasti memiliki jalan dengan kondisi rusak.