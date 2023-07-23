Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hal-Hal yang Dilarang saat Naik LRT Jabodebek

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |22:01 WIB
Hal-Hal yang Dilarang saat Naik LRT Jabodebek
Tips Naik LRT Jabodebek. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA LRT Jabodebek segera beroperasi komersil. Di mana tahap uji coba terbatas sudah dilakukan dan sedang dihentikan sementara.

LRT Jabodebek bakal trial run kembali pada 21-23 Juli. Kemudian dilakukan uji coba terbatas lagi pada 25 Juli sampai 29 Juli.

Sambil menunggu jadwal tersebut, masyarakat yang mau naik LRT Jabodebek diharapkan memperhatikan beberapa hal yang dilarang dilakukan.

“Siapa yang sudah mencoba naik LRT Jabodebek? Kalau #SahabatDJKA mau naik LRT Jabodebek, perhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama perjalanan,” tulis Ditjenperkeretaapian di Instagramnya, Minggu (23/7/2023).

Hal-hal yang harus diperhatikan bagi penumpang saat naik LRT Jabodebek, yaitu pastikan selalu mendahulukan penumpang yang akan turun. Utamakan penumpang yang duduk di kursi prioritas. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal, serta selalu berhati-hati dengan pintu otomatis.

