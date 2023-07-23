Perumnas Revitalisasi Rusun di Kota-Kota Besar, Incar Pasar Milenial

JAKARTA -Perum Perumnas menyiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, utamanya kalangan milenial. Di mana milenial memiliki kriteria spesifik seperti desain yang estetis dan fungsional.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya mengakomodir selera milenial itu. Seperti konsep hunian dengan desain modern pun dihadirkan melalui penggabungan aspek estetika dan fungsional.

Kemudian melakukan sejumlah inovasi berupa konsep hunian yang modern dan juga Transit-Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Selain itu, rencana strategis berikutnya pada tahun ini ialah merevitalisasi rumah susun Perumnas pada kawasan padat penduduk di kota-kota besar.

"Peremajaan kawasan padat penduduk dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah perumahan di kota-kota besar," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (23/7/2023).

Budi menjelaskan, pelaksanaan revitalisasi terfokus pada peningkatan fasilitas umum yang mudah diakses. Hal ini akan menciptakan interaksi sosial yang positif baik bagi penghuni maupun masyarakat di sekitarnya.