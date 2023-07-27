Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Sukses Bina Rumah BUMN Yogyakarta dengan 46.700 Anggota

Upaya nyata BRI dalam mendorong pelaku UMKM untuk bisa naik kelas terus dilakukan di berbagai daerah, salah satunya melalui kehadiran Rumah BUMN BRI di Yogyakarta. (Foto: dok. BRI)

YOGYAKARTA – Upaya nyata BRI dalam mendorong pelaku UMKM untuk bisa naik kelas terus dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya melalui kehadiran Rumah BUMN yang dikelola BRI di berbagai wilayah Indonesia.

Keberadaan Rumah BUMN dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan bisnis serta meningkatkan kapasitas dan kapabiltas usahanya.

Satu diantaranya adalah melalui kehadiran Rumah BUMN BRI di Yogyakarta yang terletak di Jl. Sagan Tim, No. 123, Kec. Gondokusman, Kota Yogyakarta.

Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.

Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.

Menurut Condro, saat ini ada sekitar 46.700 pelaku UMKM yang terdaftar di Rumah BUMN Yogyakarta atau lebih dikenal dengan RUBY. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 pelaku UMKM merupakan anggota aktif.