Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gojek dan Grab Buka Suara soal Driver Ojol Cuma Dapat Rp10.000 Sehari

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:01 WIB
Gojek dan Grab Buka Suara soal <i>Driver</i> Ojol Cuma Dapat Rp10.000 Sehari
Ojek online. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gojek dan Grab memberi tanggapan soal pengemudi ojol yang sehari cuma dapat Rp10 ribu.

Senior Vice President (SVP) Corporate Affairs , Rubi W Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap aspirasi mitra-mitranya melalui pelbagai wadah komunikasi formal yang disediakan.

Salah satu wadah komunikasi itu dilaksanakan secara rutin di seluruh area operasional Gojek yakni Kopdar Mitra Gojek.

"Melalui kopdar, mitra driver aktif Gojek dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan memberi masukan sekaligus berinteraksi dengan sesama mitra juga manajemen," sebut Rubi W Purnomo dalam jawaban tertulisnya dikutip BBC News Indonesia.

Adapun soal potongan untuk aplikasi yang disebut para pengemudi ojol melanggar aturan Kemenhub, Rubi menampiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement