Gojek dan Grab Buka Suara soal Driver Ojol Cuma Dapat Rp10.000 Sehari

JAKARTA – Gojek dan Grab memberi tanggapan soal pengemudi ojol yang sehari cuma dapat Rp10 ribu.

Senior Vice President (SVP) Corporate Affairs , Rubi W Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap aspirasi mitra-mitranya melalui pelbagai wadah komunikasi formal yang disediakan.

Salah satu wadah komunikasi itu dilaksanakan secara rutin di seluruh area operasional Gojek yakni Kopdar Mitra Gojek.

"Melalui kopdar, mitra driver aktif Gojek dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan memberi masukan sekaligus berinteraksi dengan sesama mitra juga manajemen," sebut Rubi W Purnomo dalam jawaban tertulisnya dikutip BBC News Indonesia.

Adapun soal potongan untuk aplikasi yang disebut para pengemudi ojol melanggar aturan Kemenhub, Rubi menampiknya.