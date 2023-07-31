Siapa Pemilik inDrive Pesaing Baru Gojek dan Grab?

JAKARTA - Mengulas Pemilik inDrive pesaing baru Gojek dan Grab akan diulas dalam artikel ini.

Pesaing gojek dan grab yakni inDrive meraih pendanaan USS150 juta setara dengan Rp2,28 triliun.

Dalam instrumen hybrid inovatif dari Genelar Catalyst, pendanaan ini akan digunakan untuk pemasaran, termasuk akuisisi pengguna dan biaya retensi.

Sebelumnya Genelar Catalyst pernah berpartisipasi dalam putaran investasi seri C inDrive USD150 juta pada 2021. Putaran investasi ini dipimpin oleh Insight Partners.

Melansir Okezone, Senin (31/7/2023), lalu pemilik inDrive adalah Arsen Tomsky.

Dia merupakan sosok penting yang menjadi cikal bakal perusahaan besar pada tahun 2013.

Arsen Tomsky lulusan dari Institut Insinyur penerbangan Sipil Riga pada tahun 1992.