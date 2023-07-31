Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik inDrive Pesaing Baru Gojek dan Grab?

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |19:01 WIB
Siapa Pemilik inDrive Pesaing Baru Gojek dan Grab?
Ilustrasi ojek online. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengulas Pemilik inDrive pesaing baru Gojek dan Grab akan diulas dalam artikel ini.

Pesaing gojek dan grab yakni inDrive meraih pendanaan USS150 juta setara dengan Rp2,28 triliun.

 BACA JUGA:

Dalam instrumen hybrid inovatif dari Genelar Catalyst, pendanaan ini akan digunakan untuk pemasaran, termasuk akuisisi pengguna dan biaya retensi.

Sebelumnya Genelar Catalyst pernah berpartisipasi dalam putaran investasi seri C inDrive USD150 juta pada 2021. Putaran investasi ini dipimpin oleh Insight Partners.

 BACA JUGA:

Melansir Okezone, Senin (31/7/2023), lalu pemilik inDrive adalah Arsen Tomsky.

Dia merupakan sosok penting yang menjadi cikal bakal perusahaan besar pada tahun 2013.

Arsen Tomsky lulusan dari Institut Insinyur penerbangan Sipil Riga pada tahun 1992.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement