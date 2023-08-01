Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Salju di Tambang Emas Papua, Jokowi: Segera Tangani Secepat-cepatnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:06 WIB
Ada Salju di Tambang Emas Papua, Jokowi: Segera Tangani Secepat-cepatnya
Presiden Jokowi Minta Cuaca Ekstrem di Papua Diselesaikan. (Foto: okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal cuaca ekstrem di Papua. Seperti yang sudah diketahui, cuaca ekstrem melanda Papua bahkan sampai turun salju di tambang Freeport.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jokowi memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah di Papua, untuk menangani dampak cuaca ekstrem di Papua Tengah secepat-cepatnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Ia menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya penanganan bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem. Dimana cuaca ekstrem ini akan menyebabkan gagal panen dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

“Saya sudah perintahkan pada Menko PMK, Menteri Sosial, BNPB dan juga di daerah, di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan, persoalan yang terjadi adalah terdapat daerah spesifik di Papua Tengah yang pada musim salju, menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh.

“Problemnya, supaya tahu ya, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh, di ketinggian yang sangat tinggi, distrik itu,” jelas Presiden.

Tidak hanya itu, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan lain, yaitu kendala terkait keamanan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang ada di sana. Menurut Presiden, pesawat pengantar bantuan tidak berani turun, atas faktor keamanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186/hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368/menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087156/ri-komit-kurangi-emisi-penerbangan-di-cop29-azerbaijan-ojKtmmsshX.jpg
RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074412/ancaman-perubahan-iklim-bahlil-transisi-energi-harus-kita-lakukan-jaCqUaw7d2.png
Ancaman Perubahan Iklim, Bahlil: Transisi Energi Harus Kita Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-kOOsFBuLx8.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059661/ngeri-sri-mulyani-perubahan-iklim-ancaman-nyata-G0yvrxmu4z.jpg
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement