Ada Salju di Tambang Emas Papua, Jokowi: Segera Tangani Secepat-cepatnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal cuaca ekstrem di Papua. Seperti yang sudah diketahui, cuaca ekstrem melanda Papua bahkan sampai turun salju di tambang Freeport.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jokowi memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah di Papua, untuk menangani dampak cuaca ekstrem di Papua Tengah secepat-cepatnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Ia menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya penanganan bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem. Dimana cuaca ekstrem ini akan menyebabkan gagal panen dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

“Saya sudah perintahkan pada Menko PMK, Menteri Sosial, BNPB dan juga di daerah, di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan, persoalan yang terjadi adalah terdapat daerah spesifik di Papua Tengah yang pada musim salju, menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh.

BACA JUGA: 5 Fakta Ada Salju di Tambang Emas Freeport

“Problemnya, supaya tahu ya, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh, di ketinggian yang sangat tinggi, distrik itu,” jelas Presiden.

Tidak hanya itu, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan lain, yaitu kendala terkait keamanan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang ada di sana. Menurut Presiden, pesawat pengantar bantuan tidak berani turun, atas faktor keamanan.