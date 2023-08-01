Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Dunia Tahun Ini Masih Gelap Gulita

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |03:07 WIB

Ekonomi dunia gelap gulita (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dunia akan gelap gulita tahun ini. Kondisi ekonomi dunia menggambarkan akan mempengaruhi kondisi perekonomian di dalam negeri, termasuk dalam hal ini adalah inflasi.

"Walaupun kondisi ekonomi global ini, dunia akan gelap gulita pada tahun 2023 ini karena pertumbuhan dunia diramal hanya 2,1%. Ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3%," ujar Sri dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Maka dari itu, diperkirakan banyak negara akan mengalami resesi. Sekarang, situasi sudah di pertengahan tahun, dan kondisinya ternyata agak lebih baik dari yang semula diperkirakan.

"Namun kalau kita lihat, pertumbuhan perdagangan dunia ini at the lowest point, paling rendah hanya 2,0%. Tahun 2021 pertumbuhan perdagangan global mencapai 10,7%," ungkap Sri.

Dia mengatakan, kalau dunia tidak saling berdagang, pasti ada bagian dunia yang membutuhkan barang atau jasa tapi tidak mendapatkannya, dan kemudian akan mendorong harga-harga menjadi naik. Inilah alasan disrupsi yang terjadi baik dari sisi supply maupun perdagangan serta dari sisi distribusi akan sangat menentukan inflasi.

"Inflasi tertinggi terjadi di tahun 2022, seluruh dunia mengalami kenaikan yang sangat tinggi, inflasinya di 8,7% dari yang tadinya 0%, atau mendekati 0. Negara maju, bahkan beberapa di antaranya mengalami deflasi namun kemudian melonjak menjadi 7,3%," tambah Sri.

