Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Biaya Masuk SD hingga SMA Kerek Inflasi

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:01 WIB
Biaya Masuk SD hingga SMA Kerek Inflasi
Biaya Sekolah Kerek Inflasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inflasi mencatat di sektor pendidikan mencapai 0,66% pada Juli 2023.

Bahkan kelompok masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi umum pada beberapa bulan ke depan.

“Pada Juli 2023, terjadi inflasi sebesar 0,66% pada kelompok pendidikan dengan andil inflasi sebesar 0,04%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, di Jakarta, pada Selasa 1 Agustus 2023

Inflasi ini juga cenderung terjadi pada rentang bulan Juli hingga September, tentu dengan mulai nya tahun ajaran baru.

Sedangkan inflasi pendidikan dominan 0,01% antara lain sekolah SD, biaya sekolah SMP, dan biaya sekolah SMA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166263/kemenko_perekonomian_soal_rakornas_inflasi-sm1T_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Rakornas Pengendalian Inflasi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166225/inflasi-MJav_large.jpg
Rakornas Pengendalian Inflasi Hari Ini Resmi Ditunda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement