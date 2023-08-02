Biaya Masuk SD hingga SMA Kerek Inflasi

JAKARTA - Inflasi mencatat di sektor pendidikan mencapai 0,66% pada Juli 2023.

Bahkan kelompok masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi umum pada beberapa bulan ke depan.

“Pada Juli 2023, terjadi inflasi sebesar 0,66% pada kelompok pendidikan dengan andil inflasi sebesar 0,04%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, di Jakarta, pada Selasa 1 Agustus 2023

Inflasi ini juga cenderung terjadi pada rentang bulan Juli hingga September, tentu dengan mulai nya tahun ajaran baru.

Sedangkan inflasi pendidikan dominan 0,01% antara lain sekolah SD, biaya sekolah SMP, dan biaya sekolah SMA.