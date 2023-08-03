Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Dibilang Salah Desain, Ini Sosok yang Buat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:03 WIB
LRT Jabodebek Dibilang Salah Desain, Ini Sosok yang Buat
LRT Jabodebek Dibilang Salah Desain. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Lengkung bentang panjang (longspan) Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek disebut salah desain. PT Adhi Karya Tbk, selaku kontraktor dinilai tidak melakukan pengecekan kemiringan rel, setelah longspan dibangun di ruas Kuningan, Jakarta Selatan.

Akibatnya tikungan pada jembatan yang menghubungkan Gatot Subroto dan Kuningan menjadi kecil dan berdampak pada tingkat kecepatan kereta saat melintas. Seharusnya, tikungan rel dibuat lebih lebar agar kecepatan kereta tetap stabil.

Lantas siapa di balik desain longspan LRT Jabodebek?

Sebelumnya ada tiga konsultan yang terlibat dalam desain longspan LRT Jabodebek, di antaranya berasal dari Perancis, Systra. Namun, mega proyek transportasi massal ini harus dipercepat, sehingga pemerintah memberikan kepercayaan kepada Arvila Delitriana, konsultan Indonesia lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Waktu saya masuk, LRT Jabodebek itu punya beberapa konsultan perencana. Ada dari Perancis, ITB dan ITS. Karena sudah ada tiga konsultan, namun karena proyek ini butuh percepatan, masuklah saya lewat Pak Ujang ini yang kebetulan Pimpinan proyek (Project Manager),” ujar Arvilla.

Lewat perusahaan konsultan PT Cipta Graha Abadi, Arvila mulai menangani perhitungan desain yang sudah tersedia dari Systra sebelumnya. Dari situ, sudah ada tiga opsi yang akan direncanakan dan semuanya memanfaatkan Pier atau tiang di tengah lengkungan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement