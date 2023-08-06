9 Fakta Jokowi Jajal LRT Jabodebek, Nomor 3 Bikin Terkejut!

JAKARTA - Presiden Jokowi menjajal LRT Jabodebek sebelum diresmikan saat di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Rencananya LRT Jabodebek akan diresmikan pada 18 Agustus 2023.

Hanya saja, target tersebut diprediksi akan mundur tapi masih berada di bulan ini.

Berikut ini, fakta mengenai LRT Jabodebek yang akan segera diresmikan sebagai kado Hari Kemerdekaan Indonesia, Minggu (6/8/2023):

1. Jokowi Uji Coba LRT

Jokowi tiba di Stasiun Harjamukti sekitar pukul 08.18 WIB. Tampak mendampingi Jokowi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Jokowi pun langsung menjajal LRT Jabodebek tersebut. Perjalanan LRT itu dari Stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan berakhir di Dukuh Atas.

Jokowi tiba di stasiun Cawang sekitar pukul 08.43 WIB. Jokowi kembali melanjutkan perjalanan dari Stasiun Cawang menuju ke Stasiun Dukuh Atas pada pukul 08.55 WIB.

2. Tarif LRT

Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif bagi LRT Jabodebek. Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023, tentang tarif angkutan orang dengan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa telah ditetapkan tarif LRT Jabodebek yakni Rp5.000 untuk 1 km pertama dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

3. Ada Kesalahan Desain LRT

Konstruksi longspan LRT Jabodetabek dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan salah desain. Pasalnya, LRT Jabodebek merupakan yang pertama dibangun di Indonesia.

"Tadi kan saya sampaikan ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada perlu dievaluasi perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan karena kesalahan pasti ada karena baru pertama kali," tegas Jokowi