HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta LRT Jabodebek Dinilai Salah Desain, Kok Bisa?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |03:41 WIB
7 Fakta LRT Jabodebek Dinilai Salah Desain, Kok Bisa?
LRT Jabodebek (Foto: Instagram LRT Jabodebek)
A
A
A

JAKARTA - Lengkung Bentang Panjang (Longspan) Lintasan Rel Terpadu (LRT) menjadi perbincangan Masyarakat, karena dinilai salah desain.

PT Adhi Karya Tbk selaku kontraktor LRT ini, dinilai kurang melakukan pengecekan kemiringan rel, setelah longspan dibangun khususnya di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan kecepatan dimana kereta sedikit melambat, tikungan pada jembatan yang menghubungkan Gatot Subroto dan Kuningan menjadi kecil. Seharusnya, tikungan rel dibuat lebih lebar agar kecepatan kereta tetap stabil.

Berikut ini, Okezone merangkum mengenai fakta LRT Jabodebek yang dinilai salah desain. Senin (7/8/2023).

1. Konsultan Desain LRT

