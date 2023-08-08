Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Polusi Udara di Jakarta Kian Parah, Solusi Jokowi: Pindah ke IKN

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |03:01 WIB
Polusi Udara di Jakarta Kian Parah, Solusi Jokowi: Pindah ke IKN
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menyinggung permasalahan polusi udara yang semakin tinggi di Jakarta.

Polusi udara tidak hanya berlangsung selama beberapa hari saja namun telah terjadi selama bertahun-tahun.

 BACA JUGA:

"Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun tahun kita alami di Ibu kota DKI Jakarta. Ini bertahun tahun kita alami," kata Jokowi dalam keterangannya, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa salah satu solusi agar polusi udara di Jakarta dapat teratasi yakni dengan menggeser ibu kota ke Nusantara (IKN). Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban Jakarta selama ini.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi juga mengungkapkan moda trasportasi seperti kereta cepat diperkirakan mampu mengurangi polusi terkhusus di Jakarta. Dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik secara masif di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement