Polusi Udara di Jakarta Kian Parah, Solusi Jokowi: Pindah ke IKN

JAKARTA - Presiden Jokowi menyinggung permasalahan polusi udara yang semakin tinggi di Jakarta.

Polusi udara tidak hanya berlangsung selama beberapa hari saja namun telah terjadi selama bertahun-tahun.

BACA JUGA:

"Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun tahun kita alami di Ibu kota DKI Jakarta. Ini bertahun tahun kita alami," kata Jokowi dalam keterangannya, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa salah satu solusi agar polusi udara di Jakarta dapat teratasi yakni dengan menggeser ibu kota ke Nusantara (IKN). Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban Jakarta selama ini.

BACA JUGA:

Presiden Jokowi juga mengungkapkan moda trasportasi seperti kereta cepat diperkirakan mampu mengurangi polusi terkhusus di Jakarta. Dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik secara masif di Indonesia.